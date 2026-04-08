Corriere dello Sport | De Laurentiis sogna un altro scudetto | Senza infortuni lo avremmo vinto

Il presidente di una squadra di calcio ha dichiarato che, senza gli infortuni, la sua squadra avrebbe potuto conquistare un altro scudetto. Ha espresso fiducia nel progetto e ha ribadito la volontà di vincere un titolo nazionale in futuro. La squadra sta lavorando per migliorare le proprie prestazioni e ridurre i problemi fisici dei giocatori. La prossima stagione sarà decisiva per tentare di riaccendere il sogno tricolore.

Calcio Napoli, notizie e calciomercato SSC Napoli su Napolipiu. Aggiornamenti quotidiani su squadra, cultura e storia partenopea. L’ambizione resta viva, così come il sogno tricolore. Come racconta Fabio Tarantino sul Corriere dello Sport, Aurelio De Laurentiis continua a credere nel Napoli e nella possibilità di tornare a cucirsi lo scudetto sul petto, nonostante il distacco dall’Inter. Fabio Tarantino, da Napoli per il Corriere dello Sport, descrive un presidente carico ed entusiasta, capace di esultare anche da Los Angeles per la vittoria contro il Milan, quella che ha regalato agli azzurri il secondo posto. Un successo che tiene accese le speranze, almeno finché l’aritmetica lo permetterà. 🔗 Leggi su Napolipiu.com © Napolipiu.com - Corriere dello Sport: «De Laurentiis sogna un altro scudetto: “Senza infortuni lo avremmo vinto”» De Laurentiis: “Senza tutti quegli infortuni, avremmo probabilmente vinto il quinto scudetto”Aurelio De Laurentiis è convinto che senza l’assurdo stillicidio di infortuni il Napoli avrebbe potuto rivincere lo Scudetto. Leggi anche: De Laurentiis: «Senza tutti gli infortuni avremmo rivinto lo scudetto. Ma abbiamo l’anno prossimo» Temi più discussi: Pagelle Napoli-Milan: Politano da applausi, Nkunku rimandato. Tutti i voti; Rinvigorito, il Benevento torna in B: la prima pagina speciale (e il poster celebrativo) del Corriere dello Sport-Stadio; Retroscena Inter, la mossa a sorpresa della squadra prima della sfida con la Roma; Alajbegovic, non c’è solo Roma: anche il Milan segue il talento bosniaco. Rinvigorito, il Benevento torna in B: la prima pagina speciale (e il poster celebrativo) del Corriere dello Sport-StadioIl Benevento torna in serie B. Per festeggiare la promozione il Corriere dello Sport sarà in edicola con una prima pagina speciale a Benevento e provincia e un poster celebrativo con pagine speciali ... corrieredellosport.it Sinner, l'incontro a sorpresa a Monte-Carlo e la frase che omaggia un mito dello sportIl numero due del mondo ha conquistato un importante successo contro Ugo Humbert per iniziare la sua stagione sulla terra rossa ... corrieredellosport.it Il ministro della Difesa, Guido Crosetto, in un'intervista al "Corriere Della Sera" ha parlato della crisi in Iran: "Spero che tutti si rendano conto di quello che stiamo vivendo. È una situazione senza precedenti. Temo che ciò che già è drammatico possa precipit - facebook.com facebook Il corriere che dedica un post a questa sottospecie di donna Più in basso di così c'è solo da scavare ( cit.) Riprendetevi per favore, e lasciate perdere il nulla mischiato al niente! x.com