Il presidente del Napoli ha criticato duramente il calcio italiano, dichiarando che necessita di una rifondazione. Ha anche affermato che senza infortuni la squadra avrebbe potuto vincere lo Scudetto. Durante una conferenza stampa, ha parlato anche del futuro del club, senza fornire dettagli specifici. Le sue dichiarazioni si sono concentrate sulla situazione generale del calcio nel paese e sulle difficoltà incontrate dalla squadra.

di Francesco Spagnolo De Laurentiis in conferenza stampa ha duramente attaccato il calcio italiano e ha fatto anche un punto sul futuro del club del Napoli. Le ultime. Il campionato del Napoli si chiude con un successo sull’Udinese che certifica il secondo posto in classifica. Al termine della partita allo stadio Diego Armando Maradona, il patron azzurro ha fatto il punto sul futuro della panchina e del movimento calcistico. Le dichiarazioni di De Laurentiis hanno delineato i confini economici del club e i piani per il futuro. Il massimo dirigente ha svelato i dettagli del recente colloquio con il tecnico, legato a un rapporto di vecchia data. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - De Laurentiis contro il calcio italiano: «Va rifondato. Napoli? Senza infortuni avremmo vinto lo Scudetto»

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DE LAURENTIIS A RADIO CRC SUL CALCIO ITALIANO: «Bisogna resettare e ripartire da zero!» | 01/04

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