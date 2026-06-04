De Laurentiis | Allenatore? Magari non possiamo ancora annunciarlo

Da gazzetta.it 4 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Il presidente del Napoli ha annunciato in conferenza stampa che il nome dell’allenatore non può ancora essere comunicato. Ha illustrato il programma del ritiro a Dimaro, senza fornire dettagli sui cambiamenti nello staff tecnico. La società non ha ancora ufficializzato il nome scelto, ma si concentra sulla preparazione pre-stagionale. Nessuna data è stata comunicata per l’annuncio ufficiale dell’allenatore.

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Il presidente del Napoli è intervenuto in conferenza stampa per illustrare il programma del ritiro a Dimaro. Ben presto, però, il focus si è spostato sul tema-allenatore: guarda il video. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

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