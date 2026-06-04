De Laurentiis a tutto campo tra allenatore 100 anni Champions e un altro scudetto…

Il Napoli ha annunciato il ritiro estivo, che si svolgerà a Dimaro dal 17 al 27 luglio e a Castel di Sangro dal 30 luglio al 13 agosto. La squadra si preparerà per la nuova stagione, mentre il presidente ha parlato di obiettivi legati alla Champions League e a un possibile altro scudetto. Nel frattempo, il club festeggia il centenario e si concentra sulle prossime sfide.

Manfredi: “De Laurentiis vuole lo stadio nuovo? Aspettiamo progetti da tanto tempo” Nomina di Nicola Cantone alla guida del Ruggi: entusiasmo, retroscena e. Costiera Amalfitana, Cilento e Agro Nocerino-Sarnese: controlli dei Nas, chiusure e. Premio Strega: in finale una sestina guidata da Michele Mari, secondo. VIDEO San Lupo capitale del teatro: successo per “Un Borgo Spettacolare”. VIDEO La Fortezza abbraccia la ‘famiglia imperfetta’, Trapanese: “Riconoscerla per evitare. VIDEO Camion in bilico e lavori interminabili: l’esasperazione di chi è. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

CALCIOMERCATO NAPOLIRISCATTO HØJLUND GILA 30 MLN O SCAMBIO ALLA PARIGATTI IN ALTERNATIVA

Notizie e thread social correlati

De Laurentiis non ha dubbi: «Con meno infortuni, altro scudetto»Il presidente del Napoli ha commentato le difficoltà della squadra legate agli infortuni, affermando che con meno problemi fisici il club avrebbe...

Napoli, non solo Allegri e Italiano: De Laurentiis aveva sondato anche un altro giovane allenatoreIl presidente del Napoli aveva anche valutato un altro giovane allenatore prima di scegliere Allegri e Italiano.

Temi più discussi: De Laurentiis minaccia di lasciare lo stadio Maradona da quando è arrivato a Napoli, e ogni volta resta dov'è; Stadio, indagato De Laurentiis. Manfredi: Lavori abusivi, tutto parte da esposto di un privato; A Napoli troppi falliti a spargere veleno: Conte, addio con rabbia e risposta a De Laurentiis; Napoli, De Laurentiis punta tutto su Sarri: pronto già il contratto. La formula.

Napoli: De Laurentiis, 'Champions o un altro scudetto? Una non esclude l'altro'. Il Napoli compie un secolo di vita, 'festeggeremo durante tutto l'anno' #ANSA x.com

De Laurentiis a tutto Napoli: gli elogi a Conte, Allegri e il tema stadioIl presidente degli azzurri in conferenza tocca diversi temi tra cui anche quello del ritiro a Dimaro e del centenario: Durerà un anno ... tuttosport.com

Pagina 0 | De Laurentiis a tutto Napoli: gli elogi a Conte, Allegri e il tema stadioIl presidente degli azzurri in conferenza tocca diversi temi tra cui anche quello del ritiro a Dimaro e del centenario: Durerà un anno ... tuttosport.com

Vincenzo Italiano è in vantaggio su Max Allegri nella corsa per diventare il nuovo allenatore del Napoli. I contatti sono in corso tra Italiano, De Laurentiis e Manna, mentre la situazione di Allegri non è stata ancora completamente esplorata fino ad ora oggi. reddit