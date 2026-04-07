Il presidente del Napoli ha commentato le difficoltà della squadra legate agli infortuni, affermando che con meno problemi fisici il club avrebbe potuto conquistare un altro scudetto. La sua analisi si unisce a un’attenzione costante sulla situazione del calcio italiano e alle prospettive di crescita del team. De Laurentiis, noto anche nel mondo del cinema, ha espresso queste considerazioni in un intervento pubblico, senza entrare in dettagli specifici sui singoli episodi.

Calcio Napoli, notizie e calciomercato SSC Napoli su Napolipiu. Aggiornamenti quotidiani su squadra, cultura e storia partenopea. Aurelio De Laurentiis guarda al Napoli, al calcio e al futuro con lo sguardo internazionale di chi vive tra sport e cinema. Da Los Angeles, ai microfoni di Fox Deportes, il presidente azzurro ha raccontato emozioni, ambizioni e anche qualche critica al sistema italiano. «Amo Los Angeles perché amo Napoli», ha spiegato, sottolineando il legame tra le due realtà. «Essere qui per un film sullo Scudetto, in un Paese dove il calcio deve ancora crescere, è molto importante». Un passaggio che conferma la volontà di portare il brand Napoli sempre più su scala globale, anche in vista del prossimo Mondiale tra Stati Uniti, Messico e Canada. 🔗 Leggi su Napolipiu.com

© Napolipiu.com - De Laurentiis non ha dubbi: «Con meno infortuni, altro scudetto»

De Laurentiis: “Senza tutti quegli infortuni, avremmo probabilmente vinto il quinto scudetto”Aurelio De Laurentiis è convinto che senza l’assurdo stillicidio di infortuni il Napoli avrebbe potuto rivincere lo Scudetto.

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Temi più discussi: Un Conte Nazionale: Antonio tentato dal grande ritorno. Dubbi su Mancini; Juve scelta giusta: Conceicao non ha dubbi e spiega perché il club sta vivendo un periodo complicato sul campo; Gattuso tra i meno responsabili: Baresi non ha dubbi e indica la strada, Il calcio italiano deve fare mea culpa; Boniek non ha dubbi: Dove va Lewandowski si trionfa: se voglio vincere subito tengo Vlahovic e aggiungo lui!.

Napoli, De Laurentiis: «Conte? Se mi chiedesse di andare in nazionale lo accontenterei»NAPOLI – «Se Conte mi chiedesse di andare in nazionale, lo accontenterei. Ma lui è molto intelligente e dato che non esiste un interlocutore serio – e finora non ce ... ilmessaggero.it

Napoli, De Laurentiis: Avevate dubbi su Conte? Ai tifosi dico che ci divertiremo ancoraAurelio De Laurentiis, presidente del Napoli, è stato intervistato da Italia 1 al termine della finale di Supercoppa italiana vinta contro il Bologna: Avevate qualche dubbio su Conte? Abbiamo perso 2 ... tuttomercatoweb.com

De Laurentiis da Los Angeles: "Abbiamo vinto con il Milan, quindi sto molto bene. Cosa significa unire Hollywood e Napoli Questo unire l’amore tra Hollywood, che è la patria dei migliori film, e Napoli che è l’amore nel mondo è un ponte che vogliamo aprire - facebook.com facebook

Tra i protagonisti della serata anche il presidente Aurelio De Laurentiis, che si è lasciato coinvolgere dall’entusiasmo dei tifosi, unendosi ai cori e saltando insieme a loro sulle note del classico sfottò “Chi non salta juventino è” John De Laurentiis x.com