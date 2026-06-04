Durante un'intervista, Emmanuel Carrère ha commentato la posizione degli artisti nel prendere posizione pubblicamente. Ha citato esempi come Erri De Luca e Francesco De Gregori, discutendo se sia necessario o meno che gli artisti si schierino su temi sociali o politici. Carrère ha affermato di non fidarsi completamente delle proprie opinioni e ha parlato di come alcuni artisti scelgano di evitare di esprimersi pubblicamente su certi argomenti.

Anche i casi di Erri De Luca e Francesco De Gregori sono entrati nell’intervista di Marco Travaglio a Emmanuel Carrère. Chiede Travaglio: “Questa cosa per cui l’artista e l’intellettuale deve sempre avere una posizione, deve sempre esprimere, deve firmare appelli. Immagino che capiterà anche a te che ti chiedano di firmare appelli, di partecipare a campagne, di schierarti, di dire una cosa. Ti dicono spesso anche che cosa devi dire esattamente, perché se poi dici qualcosa di un po’ diverso non va bene. Ecco tu come ti poni su questa questione perché tu sei uno scrittore, sei uno scrittore che taglia l’attualità continuamente, però non mi pare che sei tra quelli che firmano tutto, che prendono sempre l’invettiva, l’attacco. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - De Gregori e non solo: l’artista deve prendere sempre posizione? Carrère a Travaglio: “Io mi fido poco delle mie stesse opinioni”

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DE GREGORI E RUGGERI ROMPONO IL SILENZIO: GLI ARTISTI DEVONO DAVVERO SCHIERARSI

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