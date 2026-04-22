Tyra Grant ha ottenuto la sua prima vittoria in un tabellone principale del circuito maggiore, battendo al primo turno del WTA 1000 di Madrid la francese Elsa Jacquemot. Con questa vittoria, si è qualificata per i sedicesimi di finale, dove affronterà la veterana rumena Sorana Cirstea. Dopo aver vinto il match, Grant ha dichiarato di essere soddisfatta delle proprie capacità e di aver deciso il ritmo della partita.

Tyra Grant ha vinto la sua prima partita in un tabellone principale del circuito maggiore, imponendosi al primo turno del WTA 1000 di Madrid contro la francese Elsa Jacquemot e meritandosi così l’approdi ai 32mi di finale, da disputare contro la veterana rumena Sorana Cirstea. La 18enne ha preso parte alle qualificazioni sulla terra rossa della capitale spagnola grazie a una wild-card, le ha superate e oggi ha scalato un ulteriore gradino, tra l’altro avvicinandosi alla top-200 del ranking WTA. Tyra Grant ha espresso la propria soddisfazione ai microfoni di Sky: “ Bellissimo, comunque ho giocato altri 1000 con wild card ma essermi qualificata con le mie forze ed avere giocata questo partita è bellissimo.🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Tyra Grant sorride: “Mi sono qualificata con le mie forze, sono io a dettare il gioco e vado a prendere il punto”

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