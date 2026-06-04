De Bruyne è un genio del calcio | Garcia lo difende e accenna la polemica con i problemi del Napoli

Da ilnapolista.it 4 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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In mezzo al fuoco incrociato di critiche su Kevin De Bruyne, arriva una difesa pesante: quella di Rudi Garcia. Il ct del Belgio — che il Napoli lo ha allenato, sia pure per pochi mesi — ha parlato a La Gazzetta dello Sport, nell’intervista firmata da Roberto Maida, e ha speso parole nette per il suo numero uno. Garcia su De Bruyne non ha dubbi: è “ un genio del calcio”, uno dei simboli su cui ha costruito il suo Belgio in vista del Mondiale, insieme a Romelu Lukaku. La difesa del fuoriclasse. Il punto di vista di Garcia è prezioso perché arriva da chi De Bruyne lo allena oggi in nazionale. Per il tecnico francese, il belga resta un campione assoluto, capace di illuminare ogni partita. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

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