In mezzo al fuoco incrociato di critiche su Kevin De Bruyne, arriva una difesa pesante: quella di Rudi Garcia. Il ct del Belgio — che il Napoli lo ha allenato, sia pure per pochi mesi — ha parlato a La Gazzetta dello Sport, nell’intervista firmata da Roberto Maida, e ha speso parole nette per il suo numero uno. Garcia su De Bruyne non ha dubbi: è “ un genio del calcio”, uno dei simboli su cui ha costruito il suo Belgio in vista del Mondiale, insieme a Romelu Lukaku. La difesa del fuoriclasse. Il punto di vista di Garcia è prezioso perché arriva da chi De Bruyne lo allena oggi in nazionale. Per il tecnico francese, il belga resta un campione assoluto, capace di illuminare ogni partita. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

Segui gli aggiornamenti su Napoli.

© Ilnapolista.it - “De Bruyne è un genio del calcio”: Garcia lo difende e accenna la polemica con i problemi del Napoli

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Calcio Napoli, rottura profonda con Lukaku. De Bruyne: “Situazione complicata”Il Calcio Napoli ha preso una posizione dura nei confronti di Lukaku dopo che il giocatore ha partecipato ad allenamenti non autorizzati ad Anversa.

Allegri e De Bruyne: la prima grande sfida al Napoli tra i dubbi del belga e il retroscena con ConteIl nuovo allenatore si prepara alla prima grande sfida contro il Napoli, con il centrocampista belga al centro delle attenzioni.

Temi più discussi: Del Genio difende De Bruyne: ''Penalizzato dal gioco di Conte, parlare di estetica è un errore''; Il Napoli ha scelto Max Allegri per le prossime due stagioni: è già febbre azzurra; Del Genio: Allegri dice di volere qualità, ma è pronto? Deve mettere i top tutti insieme; Garcia: Napoli? Tifosi e città meravigliosi, i problemi non sono quelli! Pensavo di trovare peggio Lukaku, De Bruyne un genio.

IL PARERE - Del Genio: De Bruyne è un giocatore completo, non pensa solo all'estetica ift.tt/Dvr2AO5 x.com

Pensi che sia un rumor infondato? Ti piacerebbe vedere Antonio Conte e Kevin De Bruyne? reddit

L'ANALISI - Del Genio: Napoli? Potrebbero arrivare offerte per De Bruyne, Rabiot-McTominay sarebbe una grande coppiaIl giornalista Paolo Del Genio è intervenuto a Radio Kiss Kiss Napoli parlando del calciomercato del Napoli e dei tanti giocatori accostati al club azzurro: I primi segnali di mercato mi sembrano pos ... napolimagazine.com

IL PARERE - Del Genio: De Bruyne è un giocatore completo, non pensa solo all'esteticaIl giornalista Paolo Del Genio, intervenuto ai microfoni di Canale 8 nel corso della trasmissione Linea Calcio, ha parlato della vicenda De Bruyne-Stellini. Questa la sua opinione: De Bruyne ha parla ... napolimagazine.com