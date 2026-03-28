Il Calcio Napoli ha preso una posizione dura nei confronti di Lukaku dopo che il giocatore ha partecipato ad allenamenti non autorizzati ad Anversa. La società ha deciso di applicare una multa e di valutare l’esclusione del calciatore dal gruppo. Nel frattempo, De Bruyne ha commentato la situazione definendola complicata.

Il Calcio Napoli alza la voce con Lukaku dopo gli allenamenti non autorizzati ad Anversa: niente deroghe, multa e rischio esclusione dal gruppo. Pastorello tratta senza successo. Dal ritiro del Belgio De Bruyne ammette: "Quando ci sono due prospettive diverse è difficile lavorare insieme." La distanza tra il Calcio Napoli e Romelu Lukaku appare sempre più difficile da colmare. Dopo giorni di tensioni, il club azzurro ha ribadito una posizione molto rigida in vista della ripresa degli allenamenti a Castel Volturno, senza concedere deroghe al centravanti belga. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, il punto di rottura è legato alla decisione del giocatore di restare ad Anversa per proseguire la preparazione con un proprio preparatore, saltando alcune sedute senza autorizzazione della società. 🔗 Leggi su 2anews.it

© 2anews.it - Calcio Napoli, rottura profonda con Lukaku. De Bruyne: “Situazione complicata”

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