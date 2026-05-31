Il nuovo allenatore si prepara alla prima grande sfida contro il Napoli, con il centrocampista belga al centro delle attenzioni. Ci sono dubbi sulla volontà del giocatore di restare in squadra e bisogna convincerlo. Nel frattempo, il tecnico ha avuto un confronto con l’ex allenatore, rivelato da alcuni retroscena. La partita rappresenta un banco di prova importante per le strategie del club e per il futuro del centrocampista.

Allegri e De Bruyne: la prima grande sfida al Napoli del nuovo allenatore sarà quella di convincere il centrocampista belga a restare. Nemmeno il tempo di arrivare ufficialmente al Napoli che Massimiliano Allegri si trova di fronte a una situazione complessa. Come riportato da La Gazzetta dello Sport, la prima sfida del nuovo tecnico sarà quella di convincere Kevin De Bruyne a restare dopo le dichiarazioni contro Antonio Conte. Il passato tra il fuoriclasse belga e il suo ex allenatore non è mai stato semplice: il rapporto era caratterizzato da incomprensioni tattiche e frustrazioni in campo, difficili da nascondere durante le partite. Ascolta le nostre notizie! Non hai tempo di leggere? Scopri la nuova sezione Podcast di Calcio News 24 e ascolta i nostri approfondimenti audio. 🔗 Leggi su Calcionews24.com

© Calcionews24.com - Allegri e De Bruyne: la prima grande sfida al Napoli tra i dubbi del belga e il retroscena con Conte

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