Davanti al Senato, i centri antiviolenza si sono radunati in presidio per protestare contro il ddl sugli stupri. Le rappresentanti delle associazioni hanno espresso la loro opposizione alla creazione di un comitato ristretto, ritenendola una scelta inutile. Hanno inoltre ribadito la volontà di mantenere il testo originario, quello approvato all’unanimità alla Camera, senza accettare modifiche che possano alterarne i contenuti.

“Noi non faremo un passo indietro finché non avremo il testo originario, quello approvato all’unanimità alla Camera”. A dichiararlo sono le circa 200 attiviste e lavoratrici dei centri antiviolenza di Roma, in piazza di fronte al Senato, in occasione della prima riunione del Comitato ristretto sul ddl Stupri, più noto come ddl Bongiorno. Compito del Comitato, proposto dalla leghista Giulia Bongiorno e presentato in Commissione Giustizia del Senato, sarà quello di trovare una mediazione tra la maggioranza e l’opposizione per arrivare ad un nuovo testo condiviso. “I centri antiviolenza hanno lottato per più di quarant’anni per affermare che i corpi delle donne sono liberi – racconta Simona Ammerata, operatrice della Casa Lucha y Siesta e membro di D. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Ddl stupri, centri antiviolenza in presidio davanti al Senato: “Comitato ristretto? Non ha senso. Si deve tornare al consenso libero e attuale”

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