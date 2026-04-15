Rai scontro al Senato | Ronzulli nega a Floridia M5S di riportate all’Aula il monito di Mattarella sullo stallo della Vigilanza

Al Senato, durante una seduta, è emerso uno scontro tra i rappresentanti di diverse forze politiche riguardo alla possibilità di discutere il monito del presidente della Repubblica sul blocco della vigilanza Rai. La presidente della commissione ha negato a un esponente di un movimento di portare all’ordine del giorno il messaggio del Capo dello Stato, sottolineando che non si poteva riportare il pensiero e le parole del presidente della Repubblica sull’argomento.

Rai, scontro in Aula al Senato. De Cristofaro (Avs): “È come se Ronzulli avesse tolto la parola al presidente della Repubblica" Vietato riportare il pensiero e il monito del presidente Sergio Mattarella sull’“inaccettabile il blocco della vigilanza Rai” nell’aula del Senato. Una verità dimostrata da quanto accaduto ieri alla presidente della commissione di Vigilanza Rai, Barbara Floridia, zittita dalla presidente di turno Licia Ronzulli, la quale, ritenendo la discussione del tema non in linea con l’ordine del giorno, non l’ha fatta parlare. Scatenando le ire delle opposizioni. La presidente della Vigilanza ha poi annunciato la convocazione di un ufficio di presidenza per chiedere l’audizione di Giorgetti per “sbloccare la riforma della Rai: vediamo se verranno”.🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it

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