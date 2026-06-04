Il Parlamento ha approvato il disegno di legge sul consenso informato, che prevede l’introduzione dell’educazione sessuo-affettiva nelle scuole di livello medio e superiore. L’insegnamento può essere svolto solo con il consenso preventivo e scritto dei genitori. La norma stabilisce che le attività didattiche in questi ambiti siano consentite esclusivamente previa autorizzazione da parte dei genitori degli studenti. La legge è ora ufficialmente in vigore.

Il Ddl consenso informato è diventato legge. Via libera all'educazione sessuo-affettiva nelle scuole medie e superiori dopo il consenso preventivo e scritto dei genitori L’educazione sessuo-affettivaa scuola si potrà fare ma con regole più stringenti e soprattutto con il consenso delle famiglie. IlSenatoha approvato in via definitiva il disegno di legge voluto dal ministro dell’Istruzione e del MeritoGiuseppe Valditara: il cosiddetto “Ddl consenso informato” è diventato legge con 78 voti favorevoli e 38 contrari. La novità principale riguardascuole medie e superiori.Le attività dedicate all’educazione sessuale e affettiva potranno essere svolte soltanto dopo l’autorizzazione preventiva e scritta dei genitori. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Ddl consenso informato: educazione sessuo-affettiva nelle scuole solo con ok dei genitori

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Approvato il ddl: educazione sessuale solo dalle medie e con consenso dei genitori

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