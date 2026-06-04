DAZN lancia lo spot per i Mondiali 2026 | tutte le 104 partite in diretta

DAZN ha pubblicato uno spot pubblicitario per i Mondiali 2026, che mostra le immagini di Messi, Ronaldo e Mbappé. Lo spot promuove la trasmissione in diretta di tutte le 104 partite del torneo. Viene presentato come un omaggio al calcio mondiale, evidenziando storie, emozioni e nuove stelle. Lo spot è stato diffuso sui canali ufficiali della piattaforma.

DAZN lancia lo spot dei Mondiali 2026 con Messi, Ronaldo e Mbappé: un inno al calcio globale tra storia, emozioni e nuove stelle. A circa una settimana dall’inizio della Coppa del Mondo, il nuovo spot firmato dall’agenzia Balboa accompagna il pubblico in un viaggio calcistico ed emozionale che supera il tempo sulle note di un inno esclusivo, grazie alla collaborazione con Atlantic Records Italy Warner Music Italy. “Partenope”, il brano che porta la firma dei DJ e producer multiplatino Merk & Kremont insieme a Serena Brancale e The Kolors, in uscita dal 5 giugno, è stato infatti rivisitato in una versione custom creata ad hoc per DAZN e dedicata ai Mondiali: una reinterpretazione che diventa la colonna sonora ufficiale dell’intero racconto editoriale del torneo, scandendone il ritmo e amplificandone l’intensità. 🔗 Leggi su Digital-news.it

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