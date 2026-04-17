Il trofeo dei Mondiali 2026 è arrivato a Milano, segnando un momento simbolico prima dell'inizio del torneo. Solo DAZN trasmetterà in esclusiva tutte le 104 partite, che saranno disponibili in streaming. Alla cerimonia sono presenti rappresentanti di rilievo del settore sportivo, tra cui un noto giornalista e un commentatore. Il countdown verso la Coppa del Mondo FIFA 2026™ continua a protrarsi, con l’attenzione concentrata sulla piattaforma di trasmissione esclusiva.

Evento simbolico con Leotta e Ferrara, verso un torneo da 104 partite in esclusiva streaming. Il countdown verso la Coppa del Mondo FIFA 2026™entra nel vivo. Mancano circa due mesi al fischio di inizio e, per celebrare l’appuntamento più atteso del calcio mondiale, il FIFA World Cup 2026™ Winner’s Trophy che verrà alzata dalla Nazionale vincitrice della competizione, ha fatto eccezionalmente tappa a Milano nell’headquarter di DAZN, official broadcaster che trasmetterà tutte le 104 partite in programma. A fare gli onori di casa il CEO di DAZN Italia, Stefano Azzi, che ha accolto il Winner’s Trophy della Coppa del Mondo FIFA 2026™ insieme ad un ospite d’eccezione, Romy Gai - Chief Business Officer della FIFA e ai volti simbolo della piattaforma Diletta Leotta e Ciro Ferrara.🔗 Leggi su Digital-news.it

© Digital-news.it - Mondiali 2026, il trofeo arriva a Milano: solo DAZN trasmetterà tutte le 104 partite

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