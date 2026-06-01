TIM lancia il pass Mondiali 2026 DAZN a 9,99 euro con tutte le 104 partite senza vincoli

Notizia in breve

TIM ha annunciato il lancio del Pass Mondiali DAZN, un'offerta che permette di guardare tutte le 104 partite dei Mondiali 2026. Il prezzo è di 9,99 euro e non ci sono vincoli di abbonamento o complicate attivazioni. La promozione consente di accedere ai match in modo semplice e senza restrizioni, offrendo un modo diretto per seguire l’evento sportivo.