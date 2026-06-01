TIM lancia il pass Mondiali 2026 DAZN a 9,99 euro con tutte le 104 partite senza vincoli
TIM ha annunciato il lancio del Pass Mondiali DAZN, un'offerta che permette di guardare tutte le 104 partite dei Mondiali 2026. Il prezzo è di 9,99 euro e non ci sono vincoli di abbonamento o complicate attivazioni. La promozione consente di accedere ai match in modo semplice e senza restrizioni, offrendo un modo diretto per seguire l’evento sportivo.
TIM presenta il Pass Mondiali DAZN: accesso ai Mondiali 2026 con 104 partite a 9,99 euro senza vincoli di abbonamento e attivazione semplificata. TIM ha lanciato una proposta commerciale denominata Pass Mondiali DAZN, che permetterà di accedere all’ intera kermesse calcistica senza la necessità di sottoscrivere contratti vincolanti alla piattaforma OTT. L' iniziativa, rappresenta un ponte strategico verso il torneo che si disputerà tra Canada, Messico e Stati Uniti dall'11 giugno al 19 luglio 2026. La novità risiede principalmente nella struttura economica dell'offerta: un costo unico di 9,99 euro, IVA inclusa, che garantisce la visione integrale delle 104 partite in programma. 🔗 Leggi su Digital-news.it
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