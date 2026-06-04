Dazi l' export artigiano toscano in controtendenza +10,6% verso gli Stati Uniti

Le esportazioni delle piccole e medie imprese italiane verso gli Stati Uniti sono cresciute del 10,6% negli ultimi otto mesi, segnando una contrazione media del 10,4% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente. La perdita complessiva stimata ammonta a circa 1 miliardo di euro. Mentre il settore in generale mostra segni di calo, l’export artigiano toscano si distingue per questa crescita significativa.

Negli ultimi otto mesi le esportazioni delle piccole e medie imprese italiane verso gli Stati Uniti hanno registrato una contrazione media del 10,4%, con una perdita complessiva stimata in 1.293 milioni di euro. È quanto emerge dai dati diffusi dall’Ufficio Studi di Confartigianato, che. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it

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