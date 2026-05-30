Le esportazioni delle PMI italiane verso gli Stati Uniti sono diminuite del 10,4% a causa dei dazi. Settori come l’arredamento e l’alimentare hanno registrato i cali più significativi, mentre altri segmenti del Made in Italy hanno mostrato maggiore stabilità. La riduzione si è verificata nel periodo recente, con variazioni notevoli tra i vari comparti. Non sono stati indicati numeri specifici per i singoli settori, né altri motivi oltre ai dazi.

? Punti chiave Quali settori del Made in Italy stanno resistendo meglio ai dazi?. Perché l'arredamento e l'alimentare hanno subito i cali più pesanti?. Come influisce la svalutazione del dollaro sulla competitività delle PMI?. Quali enti istituzionali devono intervenire per salvare l'export manifatturiero?.? In Breve Settori arredamento e alimentare registrano cali superiori al 16% tra agosto 2025 e marzo 2026.. Il dollaro perde il 9% rispetto all'euro aggravando la perdita di competitività italiana.. Lombardia e Veneto subiscono cali rispettivamente del 10,4% e del 4,1% verso gli USA.. Toscavia ed Emilia-Romagna mostrano resilienza con crescite del 10,6% e del 2,6%. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Export verso gli USA: PMI italiane in calo del 10,4% per i dazi

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