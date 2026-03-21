L' export pugliese vola oltre i dazi | affari da 10 miliardi all' anno +6,1% per le vendite verso gli Usa

L'export della Puglia supera i dieci miliardi di euro all'anno, con un aumento del 6,1% nelle vendite verso gli Stati Uniti. Nonostante le tensioni commerciali e le tensioni geopolitiche mondiali, le aziende pugliesi continuano a esportare, confermando un trend di crescita stabile. I dati mostrano come il settore abbia resistito alle difficoltà senza subire contraccolpi significativi.

Nonostante le nubi del protezionismo e le incertezze del panorama geopolitico globale, l'economia pugliese sembra reggere l'urto. Secondo gli ultimi dati Istat relativi all'intero anno 2025, le esportazioni della regione tornano a correre, segnando un +2,6% rispetto all'anno precedente. Il valore complessivo delle merci pugliesi vendute nel mondo ha raggiunto la cifra di 9,894 miliardi di euro, con un incremento netto di oltre 251 milioni rispetto al 2024. La rete commerciale della Puglia si conferma solida e diversificata. Il principale partner della regione resta la Germania, con un valore dell’export che supera gli 1,57 miliardi di euro. 🔗 Leggi su Baritoday.it

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