Il club sta valutando l’utilizzo di un calciatore come parte di pagamento per le trattative con Kolo Muani o Mateta. La proposta prevede che il giocatore possa essere inserito come contropartita in caso di cessione o acquisto. I dettagli specifici sulla strategia di scambio non sono stati resi noti. La decisione dipende dalle negoziazioni in corso e dalle esigenze delle parti coinvolte.

sul futuro dell’attaccante canadese. John Elkann ha garantito a Luciano Spalletti un mercato da scudetto, pianificando una totale rifondazione del reparto offensivo. La dirigenza, con il contributo del ds Marco Ottolini, è pronta a smontare e rimodellare l’intero settore come se fosse un Lego. Lo scrive La Gazzetta dello Sport che spiega come Jonathan David possa essere la chiave di volta in questo senso. Calciomercato Juve LIVE: le principali trattative di giornata Le grandi manovre di mercato si concentrano su due fronti principali: L’affare Randal Kolo Muani: rappresenta la priorità assoluta per i bianconeri, con una valutazione stimata tra i 30 e i 35 milioni di euro e una totale apertura da parte del francese. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - David moneta di scambio: può essere la contropartita per Kolo Muani o Mateta. I dettagli

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