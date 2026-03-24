David PSG, le attente riflessioni sulle prestazioni dell’attaccante canadese e l’intrigante ipotesi di mercato che coinvolge Randal Kolo Muani. La Juventus prosegue le valutazioni per definire le imminenti strategie. Le clamorose indiscrezioni diffuse dalla Gazzetta dello Sport accendono i riflettori sul futuro di Jonathan David, accostato al Paris Saint-Germain. Secondo la testata, Luciano Spalletti non riterrebbe più il centravanti un elemento centralissimo nel proprio scacchiere, aprendo alla cessione. L’allenatore cerca caratteristiche diverse e questa ferma posizione ha allertato i club europei, pronti a fiutare l’affare. Il destino del ragazzo sembra in bilico, ma l’operazione in uscita presenta ostacoli burocratici da superare prima della conclusione. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - David PSG, può prendere piede l’ipotesi di uno scambio con Kolo Muani! A cosa sta pensando la Juve in vista dell’estate

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