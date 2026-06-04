D’Autilia frena il sindacato | Ricostruzione impropria nessuna contrapposizione con il Comune

Da lecceprima.it 4 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Un rappresentante del Comune ha respinto le accuse del sindacato Uil, definendo le richieste sulla riorganizzazione dei trasporti urbani e il nuovo capolinea “improprie” e precisando che non vi è contrapposizione con le istituzioni. Durante il confronto con l’amministrazione e la società di trasporti, sono state discusse modifiche alle rotte e alla gestione delle corse, senza che siano state avanzate decisioni definitive. La discussione continua senza tensioni ufficiali tra le parti.

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LECCE - Un nuovo capolinea per i bus urbani e la revisione delle corse, queste in sintesi alcune delle svolte organizzative e strutturali richieste dal sindacato Uil nel confronto avviato con l’amministrazione comunale di Lecce e la società dei trasporti di Sgm incentrato sullo spostamento del. 🔗 Leggi su Lecceprima.it

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