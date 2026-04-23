Csc il Comune incontra il sindacato Ecco tutti i problemi emersi per il trasporto pubblico locale

L'assessore ai trasporti del Comune di Latina e la dirigente del servizio hanno incontrato ieri una delegazione del sindacato Faisa Cisal. Durante l'incontro sono stati discussi i problemi attuali del trasporto pubblico locale nella città. Il sindacato ha richiesto l'apertura di una procedura di raffreddamento e conciliazione per affrontare le questioni in corso. Nessun dettaglio aggiuntivo sui contenuti specifici dell'incontro è stato fornito.

L'assessore ai trasporti del Comune di Latina Gianluca di Cocco, insieme alla dirigente del servizio, Daniela Prandi, hanno incontrato ieri una delegazione del sindacato Faisa Cisal di Latina che ha chiesto l'apertura di una procedura di raffreddamento e conciliazione per quanto sta avvenendo.🔗 Leggi su Latinatoday.it Notizie correlate Csc in crisi di liquidità, a rischio lo stipendio dei lavoratori del trasporto pubblico localeCrisi di liquidità alla Csc, l'azienda che gestisce il trasporto pubblico locale a Latina e a rimetterci potrebbero essere i lavoratori che... Agevolazioni per pensionati, invalidi e studenti: ok del Comune al piano per il trasporto pubblico localeL'assessore Grasso: "Con questo provvedimento l’amministrazione comunale conferma la volontà di garantire un accesso il più possibile ampio ed equo... Approfondimenti e contenuti Argomenti più discussi: Csc, il Comune incontra il sindacato. Ecco tutti i problemi emersi per il trasporto pubblico locale; CSC, DI COCCO INCONTRA FAISA CISL: IMPEGNO PER EROGARE CONTRIBUTO STRAORDINARIO; Csc in crisi di liquidità, a rischio lo stipendio dei lavoratori del trasporto pubblico locale. CSC SPA | Schio - facebook.com facebook