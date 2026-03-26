In Comune si è tenuto un incontro con l’assessore Robotti per discutere della crisi che interessa l’azienda Bon Jour di Campasso e le ex lavoratrici della cioccolateria Buffa. Durante la riunione si sono affrontate le questioni legate ai licenziamenti e alle difficoltà economiche delle due realtà. La discussione si è concentrata sulle possibili soluzioni e sul ruolo delle istituzioni locali.

Flai Cgil: "Sollecitare attivamente altri marchi del settore affinché valutino l’assorbimento di queste professionalità e non si limitino solo a un eventuale acquisto del marchio" Si è svolto in Comune un incontro con l'assessore Robotti sulla crisi che investe la Bon Jour di Campasso e anche le ex lavoratrici della cioccolateria Buffa. A fare il punto della situazione è Laura Tosetti, segretaria generale del sindacato Flai Cgil Genova e coordinatrice Flai Liguria: “Oltre a ribadire l’urgenza per i sei licenziati del Campasso e le cinque lavoratrici ex Buffa non ricollocate dopo il passaggio a Bon Jour, abbiamo lanciato un appello alle Istituzioni anche per sollecitare attivamente altri marchi del settore affinché valutino l’assorbimento di queste professionalità e non si limitino solo a un eventuale acquisto del marchio - spiega -. 🔗 Leggi su Genovatoday.it

© Genovatoday.it - Crisi Bon Jour e licenziamenti: il sindacato chiede aiuto a Comune e Regione

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