In occasione del centenario della nascita del Giullare da Nobel, si terrà una lettura scenica accompagnata da testimonianze inedite. L’evento si svolgerà nella regione di origine del premio Nobel, con l’obiettivo di ricordare le opere e l’eredità del personaggio. Saranno presentati materiali e ricordi mai pubblicati prima, per rendere omaggio alla figura che ha lasciato un segno nel panorama culturale. L’iniziativa coinvolgerà artisti e studiosi, e si svolgerà nelle date previste per il centenario.

Daverio, 4 giugno 2026 – I 100 anni del Giullare da Nobel celebrati nella terra che gli diede i natali. E che ha influenzato la sua poetica, contribuendo anche a plasmare il mirabolante linguaggio impiegato nei suoi testi. In occasione dei cento anni dalla nascita di Dario Fo, nato a Sangiano nel 1926, il territorio si prepara a rendere omaggio a una delle figure più illustri e indimenticabili del teatro italiano. Domani, venerdì 5 giugno, con inizio alle 18, la sala polivalente della biblioteca di Daverio (in via Piave 8) ospiterà un reading conviviale intitolato "Una vita all'improvvisa". L'evento, organizzato dalla Biblioteca Comunale, vedrà come protagonisti due personalità varesine d'eccezione: l'attrice e regista Serena Nardi e lo scrittore e poeta Dino Azzalin. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Dario Fo: lettura scenica e testimonianze inedite per celebrare il Giullare da Nobel

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