Il grammelot il Nobel la politica | 100 anni fa nasceva Dario Fo il giullare che diede dignità agli oppressi

Da cultweb.it 24 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il 24 marzo 1926 nasceva a Sangiano, in provincia di Varese, Dario Luigi Angelo Fo. Un uomo di teatro a tutto tondo, drammaturgo, attore, regista, pittore, scenografo, comico, che avrebbe lasciato un segno indelebile nella cultura italiana e mondiale. Nel 1997, l’Accademia svedese gli assegnò il Premio Nobel per la letteratura con una motivazione rimasta celebre: si era ispirato ai giullari medievali per deridere il potere e restituire dignità agli oppressi. Fo crebbe in una famiglia intellettualmente vivace: il padre era capostazione e attore amatoriale, il nonno materno un narratore instancabile di storie locali. Furono proprio quegli affabulatori di paese, con la loro capacità di mescolare cronaca e fantasia, a plasmare il futuro artista. 🔗 Leggi su Cultweb.it

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