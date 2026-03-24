Il 24 marzo 1926 nasceva a Sangiano, in provincia di Varese, Dario Luigi Angelo Fo. Un uomo di teatro a tutto tondo, drammaturgo, attore, regista, pittore, scenografo, comico, che avrebbe lasciato un segno indelebile nella cultura italiana e mondiale. Nel 1997, l’Accademia svedese gli assegnò il Premio Nobel per la letteratura con una motivazione rimasta celebre: si era ispirato ai giullari medievali per deridere il potere e restituire dignità agli oppressi. Fo crebbe in una famiglia intellettualmente vivace: il padre era capostazione e attore amatoriale, il nonno materno un narratore instancabile di storie locali. Furono proprio quegli affabulatori di paese, con la loro capacità di mescolare cronaca e fantasia, a plasmare il futuro artista. 🔗 Leggi su Cultweb.it

© Cultweb.it - Il grammelot, il Nobel, la politica: 100 anni fa nasceva Dario Fo, il giullare che diede dignità agli oppressi

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Cento anni fa nasceva Dario Fo, attore, drammaturgo, regista, militante politico, premio Nobel per la letteratura 1997. Fu numerose volte a Bolzano coi suoi spettacoli, organizzati dal circolo "La Comune", fondato proprio per metterli in scena. x.com

Guarda le luci amore mio. Dall’8 novembre del 2012 al 30 settembre del 2013 Annie Ernaux, Premio Nobel per la Letteratura 2022, TIENE UN DIARIO in cui annota le sue visite all’ipermercato Auchan di Cergy nel centro commerciale Trois-Fontaines Ernaux s - facebook.com facebook