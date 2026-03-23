Bisogna riguardarlo quel sorriso. Il sorriso con cui il Grande Affabulatore riceveva il 10 dicembre 1997 il Nobel per la letteratura dalle mani di re Gustavo di Svezia. Perché lì, in quell’espressione gioiosamente beffarda, c’è tutta la poetica di uno dei maestri del teatro italiano, incurante delle polemiche che quel premio aveva sollevato: la cura della visionarietà, la fascinazione per il pensiero alto, il ghigno impietoso per le debolezze umane. Questo è l’anno delle celebrazioni per Dario Fo, nato il 24 marzo 1926 in un minuscolo lembo di Lombardia, Sangiano, e morto il 13 ottobre 2016 a Milano. Ed è l’anno per ripensare a un autore coraggioso che ha sempre rifiutato di diventare "l’alka seltzer della borghesia", a un attore di straordinario virtuosismo, a un chroniqueur famelico e impertinente. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Giullare da Nobel, il secolo di Dario Fo. Il coraggio di reinventare il teatro

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