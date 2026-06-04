Danza sportiva | 8 atlete brindisine sfidano il mondo in Austria

Otto atlete di danza sportiva provenienti dalla provincia di Brindisi parteciperanno a una competizione internazionale in Austria. Le ragazze si confronteranno in discipline specifiche della danza sportiva, ma non sono stati indicati dettagli sulle categorie o specialità in cui saranno impegnate. La rappresentativa brindisina si prepara a competere a livello globale, senza ulteriori informazioni sui nomi o sulle squadre di appartenenza.

Quali discipline specifiche dovranno affrontare le atlete in Austria?. Chi sono le otto ragazze che rappresenteranno la provincia di Brindisi?. Come hanno ottenuto la qualificazione per i mondiali di danza?. Quali città della provincia sosterranno le campionesse durante la gara?.? In Breve Atlete di Latiano, Oria e Mesagne competono in Solo, Duo Latin Show e Latin Style.. Qualificazione ottenuta a Bologna lo scorso febbraio grazie ai risultati tecnici in Emilia.. Pietro e Rosy Ciracì guidano la delegazione della Lively Dance verso Klagenfurt.. Competizione mondiale IDO programmata per i giorni 6 e 7 giugno in Austria.. Otto talenti della Lively Dance volano in Austria per i Mondiali di Danza Sportiva. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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