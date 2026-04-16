Campionato europeo della danza | titoli e podi alle giovani atlete brindisine

Dal 3 al 5 aprile si è svolto in Inghilterra il Campionato Europeo della danza organizzato dalla World Dance Council, che si è tenuto presso il Winter Gardens di Blackpool, considerato uno dei principali luoghi di competizione nel settore. Durante l’evento, sono stati assegnati titoli e premi alle giovani atlete provenienti da diverse nazioni, con alcune atlete brindisine che hanno ottenuto riconoscimenti e podi nelle varie categorie in gara.

BRINDISI - Il Winter Gardens di Blackpool, tempio mondiale del ballo da competizione, ha fatto da cornice magica al Campionato Europeo 2026 della World Dance Council, svoltosi dal 3 al 5 aprile scorso in Inghilterra. In questo contesto internazionale che ha visto ballerine e ballerini provenienti.🔗 Leggi su Brindisireport.it Notizie correlate Campionato Regionale di Danza Aerea, brillano le atlete beneventaneTempo di lettura: < 1 minuto Samira Reveruzzi, beneventana di 11 anni si è rivelata un talento. Titoli italiani e podi per i giovani di Piace SkatersPer il quarto anno consecutivo il pattinodromo “Ex Gesuiti” di Pescara è stato sede dei Campionati Italiani Indoor di Pattinaggio Inline: il primo... Aggiornamenti e contenuti dedicati Temi più discussi: Vivo Latino Andria, risultati di prestigio nel Campionato Europeo WDC di danza sportiva; Studio Dance Brindisi trionfa in Europa: Arianna Fischetto vice campionessa europea, pioggia di podi a Blackpool; Arianna Petrini, da Rovereto a Budapest 'volando' sui tessuti aerei: ''Uno sport a metà tra danza e arrampicata''. Vinti gli Italiani ora nel mirino c'è l'Europeo; Quartu, Sofia Pigliacampo è vicecampionessa europea di danza sportiva. Studio Dance Brindisi brilla ai Campionati Europei nel Winter Gardens di Blackpool in InghilterraDopo il Campionato del Mondo 2025 che ha visto finaliste le atlete della Studio Dance Brindisi, anche il campionato europeo 2026 ha avuto protagoniste le atlete Rebecca Pupino, Tiziana Schirone, Sara ... giornaledipuglia.com Fuego Latino Dance Academy sul tetto d’Europa WDC per il 4° anno consecutivoGrande successo per la Fuego Latino Dance Academy al Campionato Europeo 2026 di danze latino-americane, svoltosi nella prestigiosa sede del Winter Gardens di Blackpool, punto di riferimento mondiale p ... internapoli.it L'idea di #ADL: “Creamo un Super Campionato Europeo!” "Prendiamo le squadre più importante di Italia, Spagna, Francia, Germania e Inghilterra… Dovrebbero fare non una Super Lega, ma un Super Campionato! La Francia ha 3 grandi squadre. La German - facebook.com facebook "Partite da 50', cartellini a tempo e super campionato europeo" "Conte non abbandonerà il #Napoli all'ultimo, ucciderebbe la sua creatura" #DeLaurentiis a ruota libera x.com