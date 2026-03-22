Durante il Campionato Regionale di Danza Aerea, le atlete di Benevento si sono distinte con una performance convincente. Tra queste, una bambina di 11 anni ha ottenuto il primo premio nella categoria cerchio aereo novice under 13, dopo un anno e mezzo di allenamenti a Napoli. La competizione ha visto diverse partecipanti mettersi in luce con esibizioni di alto livello.

Tempo di lettura: < 1 minuto Samira Reveruzzi, beneventana di 11 anni si è rivelata un talento. Dopo solo un anno e mezzo di studio del cerchio aereo a Napoli nella coppa Italia di Pole e Aerial di Csen ha conquistato l’oro nella specialità cerchio aereo novice under 13. Un’ altra beneventana sul podio con il bronzo, Syria Pepe. Entrambe della Aerial Academy di Benevento. Questa volta però alle regionali contro ben 31 avversarie Syria ha conquistato l’oro e volerà direttamente alle nazionali a giugno a Cervia. Le istruttrici Simona Palazzi e Mariangela De Gruttola annunciano anche che Csen Danza Benevento istituirà entro la fine della stagione sportiva anche una squadra provinciale di Discipline Aeree per rappresentare la provincia di Benevento nelle attività ufficiali e istituzionali di CSEN. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Campionato Regionale di Danza Aerea, brillano le atlete beneventane

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