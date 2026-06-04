A Roseto, il libro di Giuseppe Formato rende omaggio a Dante D'Alessandro, celebrando la sua carriera sportiva. La presentazione si è svolta davanti a un pubblico emozionato, con applausi e commozione. Il volume ripercorre le vittorie e le sfide di D'Alessandro, definito un vero campione locale. La cerimonia ha coinvolto familiari, amici e appassionati, che hanno assistito alla presentazione nel contesto della comunità.

Una sala gremita, lunghi applausi e un'emozione autentica. Roseto degli Abruzzi ha abbracciato uno dei suoi figli sportivi più illustri in occasione della presentazione di "Millimetri di Gloria – Dall'Abruzzo al Mondo: il viaggio del campionissimo Dante D'Alessandro", il libro scritto dal giornalista Giuseppe Formato (Presidente della Fib Molise e Coordinatore dell’Area Centro Fib) che ripercorre oltre mezzo secolo di storia sportiva e umana di una delle figure più rappresentative delle bocce internazionali. Nella Sala Consiliare del Comune di Roseto degli Abruzzi si sono ritrovati dirigenti federali, amministratori, appassionati e tanti amici del campione abruzzese per rendere omaggio a una carriera costruita con talento, sacrificio e una straordinaria continuità di rendimento. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Dante D'Alessandro, una vita da campione: applausi e commozione per "Millimetri di Gloria"

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MITO Quindici titoli mondiali e una carriera senza eguali, #DanteDAlessandro. A #RosetodegliAbruzzi si presenta il libro #MillimetridiGloria sulla leggenda delle bocce italiane e internazionali. @ladolcevitamag_ x.com

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