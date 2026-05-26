Il ritmo della vita | applausi e commozione per l' anteprima del prodotto dell' Abbraccio ODV
Durante l’anteprima del nuovo film promosso dall’Abbraccio ODV, sono stati rivolti applausi a scena aperta e sono state espresse emozioni intense. La proiezione di “Il ritmo della vita” ha coinvolto il pubblico presente, che ha reagito con entusiasmo e commozione. L’evento ha rappresentato un momento di condivisione e partecipazione, senza ulteriori dettagli sulla trama o sui partecipanti.
Applausi a scena aperta e grande commozione per l’anteprima di “Il ritmo della vita”, il nuovo progetto cinematografico promosso dall’Associazione L’Abbraccio ODV. La proiezione ha celebrato il valore dell’inclusione attraverso il talento dei ragazzi speciali, protagonisti assoluti della. 🔗 Leggi su Salernotoday.it
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