Il ritmo della vita | applausi e commozione per l' anteprima del prodotto dell' Abbraccio ODV

Notizia in breve

Durante l’anteprima del nuovo film promosso dall’Abbraccio ODV, sono stati rivolti applausi a scena aperta e sono state espresse emozioni intense. La proiezione di “Il ritmo della vita” ha coinvolto il pubblico presente, che ha reagito con entusiasmo e commozione. L’evento ha rappresentato un momento di condivisione e partecipazione, senza ulteriori dettagli sulla trama o sui partecipanti.