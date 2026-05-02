alex zanardi una vita da campione

Alex Zanardi ha vissuto una vita intensa fatta di successi e sfide. Dopo aver gareggiato in Formula Uno, ha subito un grave incidente che lo ha portato a perdere le gambe. Successivamente, ha partecipato alle paralimpiadi, vincendo medaglie e diventando un simbolo di determinazione. Un altro incidente nel 2020 lo ha coinvolto di nuovo, lasciando aperti nuovi capitoli della sua storia.

Dopo tre giorni di coma, sedici operazioni e l’amputazione delle gambe, guarda la moglie accanto al letto: «Daniela, ma è vero che sono ancora vivo?». Tre mesi dopo si presenta in piedi alla cerimonia dei caschi d’oro a Bologna. C’è Michael Schumacher a premiarlo e lui, alla prima uscita dopo l’incidente, si alza in piedi. «Vi volevo dire che mi sono spezzato ma non mi piego, è una gara dura ma faccio il massimo per vincerla». Torna in pista Zanardi, che, figlio di una casalinga e di un idraulico, aveva da sempre la passione dei motori. I genitori erano contrari, avevano perso la figlia Cristina in un incidente stradale nel 1979. Poi dissero sì ai kart, il primo costruito in garage.🔗 Leggi su Vanityfair.it

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