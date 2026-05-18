Strade colabrodo e casse vuote | il Comune paga i risarcimenti danni e chiede un' anticipazione per la Tesoreria

Il Comune ha recentemente liquidato diversi risarcimenti per danni causati da strade in cattivo stato. Tra le richieste, ci sono 400 euro per un tombino sollevato che ha danneggiato una ruota di un’auto e 5.000 euro per una caduta causata da un sampietrino sollevato in una via cittadina. La somma complessiva delle richieste di risarcimento supera alcune migliaia di euro. Nel frattempo, il Comune ha chiesto un'anticipazione di fondi alla Tesoreria per far fronte a queste spese.

Quattrocento per un tombino sollevato e danni alla ruota di un'autovettura. Cinquemila euro per una caduta dovuta a un sampietrino sollevato in via Atenea e 4.300 euro per il cartellone pubblicitario che è finito sull'auto posteggiata. La Giunta Micciché, fra gli ultimi atti del suo mandato. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Sullo stesso argomento

Fognano: 4.500 euro di danni, casse vuote e due ladriNella notte tra martedì 10 e mercoledì 11 marzo 2026, la sede dello Juventus Club di Fognano è stata teatro di un’irruzione violenta che ha lasciato...

Forestali senza stipendio, Calzone attacca: “Perché non è stata attivata l’anticipazione di tesoreria?”Tempo di lettura: 3 minutiLa vertenza degli operai idraulico-forestali della Comunità Montana Titerno-Alto Tammaro torna al centro del dibattito...

Strade colabrodo e casse vuote: il Comune paga i risarcimenti danni e chiede un'anticipazione per la TesoreriaQuattrocento per un tombino sollevato e danni alla ruota di un'autovettura. Cinquemila euro per una caduta dovuta a un sampietrino sollevato in via Atenea e 4.300 euro per il cartellone pubblicitario ... agrigentonotizie.it

Strade colabrodo e pericolose: allarme dal centro alle periferie. Il viaggio nei quartieriStrade groviera, pericolose per pedoni, ciclisti e per chi circola con mezzi della mobilità sostenibile, così tanto promossi dall’amministrazione comunale. La situazione dell’asfalto dalle periferie ... quotidianodipuglia.it