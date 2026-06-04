Danneggiata una tubazione idrica acqua a singhiozzo in quattro zone della città

Una tubazione idrica fondamentale è stata danneggiata, causando problemi di approvvigionamento in quattro zone della città. L’intervento di riparazione sta procedendo, ma l’erogazione dell’acqua potrebbe risultare irregolare durante la giornata. La rottura ha provocato un'interruzione temporanea nel flusso in alcune aree, con fluttuazioni nella fornitura. Nessuna stima precisa sui tempi di ripristino totale, e le autorità invitano i cittadini a usare l’acqua con moderazione.

A causa del danneggiamento di una delle più importanti tubazioni di alimentazione della rete idrica cittadina, l'erogazione dell'acqua oggi, 4 giugno, potrebbe non essere regolare. L'impianto, come spiega l'Amap, è stato manomesso durante la posa di cavi elettrici nei pressi dello svincolo. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

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