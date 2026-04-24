Frosinone guasto improvviso alla rete idrica | rubinetti a secco in diverse zone della città

A Frosinone, nella giornata di oggi, venerdì 24 aprile, si è verificato un guasto improvviso alla rete idrica che ha provocato la sospensione dell’erogazione dell'acqua in diverse zone della città. La situazione ha interessato numerosi quartieri, lasciando i rubinetti a secco senza preavviso. Le autorità stanno intervenendo per riparare il danno e ripristinare il servizio nel più breve tempo possibile.

A causa di un guasto improvviso alla rete idrica, nella giornata di oggi, venerdì 24 aprile, si sta verificando una sospensione del flusso dell’acqua nel Comune di Frosinone.Il disservizio è in corso dalle ore 12:00 e proseguirà fino alle ore 18:00, interessando un’ampia parte del territorio.🔗 Leggi su Frosinonetoday.it Notizie correlate Lavori di manutenzione alla rete idrica: rubinetti a secco per due oreSuccessivamente all’intervento, al ripristino del servizio potrebbero verificarsi alcuni cambiamenti nella fornitura dell’acqua Hera informa che... Lavori alla rete idrica, rubinetti a secco per 32 ore. Ecco le strade interessateDiverse strade di Maddaloni resteranno senz'acqua a causa di lavori, urgenti e indifferibili, sulle condotte. Contenuti di approfondimento Temi più discussi: Stop al servizio idrico in provincia di Frosinone fino a venerdì 17 aprile: orari e dove manca l'acqua; Quattro giorni di modifiche e cancellazioni per i treni regionali: tutte le informazioni; Paura nella notte a Pignataro Interamna: BMW in fiamme in via Roma; Sora – Guasto tecnico e passaggi a livello chiusi: traffico in tilt, tantissimi i disagi. Stop al servizio idrico in provincia di Frosinone fino a venerdì 17 aprile: orari e dove manca l’acquaA causa di un guasto alla rete idrica, dalle 10.30 di giovedì 16 aprile fino alle 6 di venerdì 17 manca l'acqua in cinque comuni della provincia di Frosinone ... fanpage.it Guasto improvviso alla condotta: Ittiri resta all’asciuttoDisagi a Ittiri a causa di un guasto improvviso alla rete idrica che ha costretto i tecnici di Abbanoa a chiudere l’erogazione dell’acqua. A causa del guasto alla condotta che trasporta le acque ... unionesarda.it Paura in banca a Frosinone. Da quanto ricostruito, un cittadino di origine straniera si è recato in un istituto bancario della zona per aprire un conto corrente ma non aveva i requisiti richiesti. Davanti al diniego avrebbe dato in escandescenze. Sul posto la polizi facebook Inzaghi sembra intenzionato a confermare la stessa squadra delle ultime due uscite con Frosinone e Cesena, l’unica novità sarà il ritorno del portiere finlandese x.com