Danilo Toninelli ha pubblicato un messaggio su Facebook in cui ha condiviso un suo dolore personale. In seguito, si è scagliato contro alcuni commentatori, accusandoli di prenderlo in giro. La discussione ha attirato l’attenzione sulla tensione tra vita privata e social, evidenziando come le reazioni online siano diventate spesso motivo di polemiche. Nessuna ulteriore informazione è stata fornita sui dettagli del dolore condiviso o sulle persone coinvolte.

Il confine tra sfera privata e pubblica sui social è ormai sempre più labile. Dovrebbe saperlo bene Danilo Toninelli che nelle scorse ore ha raccontato un suo dolore personale su Facebook, salvo poi prendersela con chi lo commentava. La controversia nasce dalla puntata di DiMartedì, dove nel consueto spazio dedicato a Luca e Paolo, il duo comico si sofferma su vari temi. Anzi, su vari personaggi della politica italiana. E sarcasticamente indugiano sul nuovo progetto dell'ex ministro grillino: la creazione di un'app - Bastapensieri.it - per la salute mentale: "L'app fornisce un aiuto psicologico a chi ne ha bisogno, quindi è una cosa ammirevole", premettono su La7 Luca e Paolo per poi arrivare al punto: "Per lanciarla ha affittato dei cartelloni pubblicitari a Time Square, a New York. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

© Liberoquotidiano.it - Danilo Toninelli contro Luca e Paolo: "Ho avuto il coraggio e loro mi prendono in giro"

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