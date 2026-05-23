Al Bano contro Romina | Io ho avuto il coraggio di rifarmi una vita
Al Bano Carrisi ha dichiarato di aver deciso di rifarsi una vita, commentando le recenti parole dell’ex moglie in un programma televisivo. La discussione tra i due prosegue a distanza, con il cantante che si è detto molto ferito dalle affermazioni di Romina Power e ha precisato di non aver intenzione di perdonarla. La vicenda riguarda i rapporti personali tra i due artisti, senza altri dettagli legali o ufficiali pubblicamente comunicati.
Continua lo scontro a distanza fra Al Bano Carrisi e Romina Power. Il cantante di Cellino San Marco infatti è rimasto molto ferito dalle parole pronunciate dall’ex moglie nel programma Belve e non sembra intenzionato a perdonarla. Al Bano Carrisi, frecciatina a Romina Power. L’ultima stoccata arriva in un’intervista rilasciata in occasione del compleanno di Al Bano Carrisi. Il cantante pugliese ha compiuto 83 anni e ha deciso di festeggiarli con un viaggio a Lourdes insieme a Loredana Lecciso e ai loro figli: Al Bano Jr, detto Bido, e Jasmine. Nel corso della chiacchierata, il cantante ha ripercorso la sua lunga carriera, costellata di successi, ma non ha risparmiato una frecciatina a Romina Power. 🔗 Leggi su Dilei.it
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