Al Bano Carrisi ha dichiarato di aver deciso di rifarsi una vita, commentando le recenti parole dell’ex moglie in un programma televisivo. La discussione tra i due prosegue a distanza, con il cantante che si è detto molto ferito dalle affermazioni di Romina Power e ha precisato di non aver intenzione di perdonarla. La vicenda riguarda i rapporti personali tra i due artisti, senza altri dettagli legali o ufficiali pubblicamente comunicati.

Continua lo scontro a distanza fra Al Bano Carrisi e Romina Power. Il cantante di Cellino San Marco infatti è rimasto molto ferito dalle parole pronunciate dall’ex moglie nel programma Belve e non sembra intenzionato a perdonarla. Al Bano Carrisi, frecciatina a Romina Power. L’ultima stoccata arriva in un’intervista rilasciata in occasione del compleanno di Al Bano Carrisi. Il cantante pugliese ha compiuto 83 anni e ha deciso di festeggiarli con un viaggio a Lourdes insieme a Loredana Lecciso e ai loro figli: Al Bano Jr, detto Bido, e Jasmine. Nel corso della chiacchierata, il cantante ha ripercorso la sua lunga carriera, costellata di successi, ma non ha risparmiato una frecciatina a Romina Power. 🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Al Bano contro Romina: “Io ho avuto il coraggio di rifarmi una vita”

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