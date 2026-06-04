dance dream festa in stile toy story

Al Teatro Bogart di Sant’Egidio di Cesena, domani e sabato, si terrà lo spettacolo di fine anno della scuola di danza Dance Dream di Cesenatico, che festeggia 16 anni di attività. La manifestazione ha uno stile ispirato a Toy Story. L’evento coinvolge gli studenti della scuola e si svolge negli orari serali. La scuola ha annunciato che sarà presente un pubblico di famiglie e amici degli allievi.

Al Teatro Bogart di Sant’Egidio di Cesena, domani e sabato, la scuola di danza Dance Dream di Cesenatico celebra 16 anni di attività con il tradizionale spettacolo di fine anno. Oltre cento allieve e allievi metteranno in scena tre repliche ispirate al mondo di Toy Story, in numeri di danza classica, moderna, contemporanea, Broadway style e tip tap. La fantasia di Toy Story diventa dunque danza, musica ed emozione nel nuovo spettacolo titolato "Verso l’infinito e oltre!". Il tema scelto per questa edizione prende ispirazione dal celebre film d’animazione e ha accompagnato bambini e ragazzi durante tutto l’anno accademico, trasformandosi in un percorso creativo capace di coinvolgere e appassionare allievi di ogni età. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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Le avventure di Toy Story tornano in scena con lo spettacolo di fine anno della scuola Dance DreamIl tradizionale spettacolo di fine anno della scuola di danza di Cesenatico si svolge con le coreografie ispirate alle avventure di Toy Story.

Jack Black: "Toy Story 3 era il finale perfetto, poi Pixar ha rovinato tutto con Toy Story 4"L’attore ha espresso chiaramente il suo parere riguardo alla saga di Toy Story, sostenendo che il terzo capitolo rappresentasse il finale ideale.

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