L’attore ha espresso chiaramente il suo parere riguardo alla saga di Toy Story, sostenendo che il terzo capitolo rappresentasse il finale ideale. Secondo lui, la produzione successiva ha invece compromesso questa conclusione, ritenendo che il sequel abbia rovinato la storia originale. La sua critica si concentra sulla decisione di Pixar di realizzare un quarto film, non condividendo questa scelta come naturale prosecuzione della vicenda.

Come rovinare un finale perfetto? Semplice, realizzando un sequel: ecco la bocciatura di Pixar da parte dell'esigente Jack Black. Jack Black non è timido quando si tratta di franchise. Il mattatore al centro di serie di successo come Jumanji, Kung Fu Panda e Minecraft, di cui è attualmente in lavorazione un sequel, non si tira certe indietro quando c'è da tornare a interpretare un ruolo ricorrente, ma con i franchise del cuore che ama da spettatore, come Toy Story, la questione è diversa. L'errore di Pixar che ha "rovinato" il franchise di Toy Story In una recente intervista in coppia con Paul Rudd per Agree to Disagree, Jack Black ha riflettuto sulla capacità di certi sequel di superare il .🔗 Leggi su Movieplayer.it

© Movieplayer.it - Jack Black: "Toy Story 3 era il finale perfetto, poi Pixar ha rovinato tutto con Toy Story 4"

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