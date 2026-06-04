Vitale ha ricevuto un voto 7 per due interventi decisivi che hanno impedito a Crespi di segnare e di completare un possibile sorpasso prima della sospensione. In campo, Damiani si distingue come sempre nella zona centrale, mentre Guiebre si propone sulla fascia e Rizzo si impegna nel fisico.

Vitale 7 Provvidenziale nei due interventi con i quali chiude a Crespi la possibilità di siglare il possibile sorpasso bresciano prima della sospensione. Alagna 5,5 Soffre in maniera incredibile gli affondi dell’inesauribile De Maria. Non riesce mai a frenare le giocate dell’esterno che diventa uno dei più pericolosi. Curado 6 Il duello con Crespi è senza esclusione di colpi. Sotto la pioggia non riesce ad impedire all’avversario di colpire. L’attaccante va in gol e sfiora la doppietta in altre due circostanze. Si riprende sotto il sole del giorno seguente. Rizzo 6,5 In un campo pesante come quello della prima parte della partita domina ogni avversario imponendo la fisicità di cui è dotato e le capacità nei duelli aerei. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Damiani giganteggia come al solito in mediana. Guiebre spinge sulla fascia, Rizzo ci mette il fisico

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