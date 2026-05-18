Damiani è la solita sicurezza in mezzo al campo Rizzo Pinna si spegne Silipo è più brillante

Nel match odierno, Damiani si conferma come punto di riferimento al centro del campo, offrendo stabilità e sicurezza. Rizzo Pinna appare meno presente rispetto alle precedenti occasioni, mentre Silipo mostra un rendimento più incisivo e coinvolto nel gioco. Vitale, invece, non ha dovuto compiere interventi particolarmente impegnativi, grazie alla solidità della linea difensiva che ha impedito agli avversari di creare occasioni pericolose. La partita si è mantenuta equilibrata, con poche occasioni da goal da entrambe le parti.

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Vitale 6 Non è chiamato agli straordinari anche grazie al lavoro della linea difensiva che alza una vera muraglia davanti a lui. Con la palla sotto i piedi tiene in ansia i tifosi, ma tutto resta sotto controllo. Alagna 5,5 Contiene le iniziative del diretto avversario D’Auria che lo impegna con le sue giocate velenose. Questo inizialmente non gli permette di accompagnare molto la manovra. Che rischio su quella palla persa nel primo tempo. Curado 7 Gli attaccanti avversari non riescono a pungere al centro dell’area grazie al suo puntuale contributo. Murano si rende pericoloso soltanto da fuori sulla palla persa da Alagna. Nicoletti 6,5 Riesce a sostenere maggiormente la fase di impostazione nella ripresa quando gli attaccanti avversari abbassano la pressione operata. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Damiani è la solita sicurezza in mezzo al campo. Rizzo Pinna si spegne, Silipo è più brillante ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento LIVE | 34ª giornata, Arezzo-Ascoli 1-1. Renzi risponde subito a Rizzo Pinna, parità al ComunaleLo stadio comunale “Città di Arezzo”, nel posticipo del lunedì, è teatro questa sera di una partita che gli aretini attendono da oltre vent'anni. Leggi anche: Vitale ancora decisivo. Bravi Gori e Rizzo Pinna Le pagelle. Damiani è come un metronomo, Rizzo Pinna risulta decisivoVITALE 6,5 Rimane inoperoso per la prima parte della gara, ma nel finale anche lui si prende il suo momento di gloria. Rimane imbattuto il grazie alla linea difensiva che alza il muro. ALAGNA 7 ... ilrestodelcarlino.it Le pagelle. La difesa alza il solito Muro. Qualità da Silipo e Rizzo PinnaVitale 6,5. Impegnato nel finale da una conclusione ravvicinata di Asmussen che respinge con i piedi. Per il resto pochi problemi per l’estremo difensore bianconero chiamato in causa con conclusioni ... ilrestodelcarlino.it