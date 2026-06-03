Casting Roma Gasperini mette nel mirino Xaver Schlager | esperienza intensità e qualità in mediana

Gasperini ha espresso interesse per Xaver Schlager, un centrocampista noto per esperienza, intensità e qualità. La Roma, impegnata a rafforzare la rosa, sta valutando questa possibilità mentre cerca di prepararsi per la prossima stagione e il ritorno in Champions League. La squadra lavora sul mercato per completare il reparto mediano con un giocatore che possa contribuire alla competitività.

La Roma continua a muoversi sul mercato per costruire una squadra competitiva per la prossima stagione e soprattutto in vista del ritorno in Champions League. Per questo motivo i giallorossi sono attivi su tutti i fronti, e tra i profili monitorati con attenzione dalla dirigenza risulta esserci anche quello di Xaver Schlager, centrocampista austriaco in forze al RB Lipsia destinato a lasciare il club tedesco alla scadenza del contratto il prossimo 30 giugno. Secondo le ultime indiscrezioni, sarebbero già stati avviati i primi contatti per verificare la fattibilità dell’operazione. Un’opportunità particolarmente interessante per la Roma, considerando che il giocatore potrebbe arrivare senza costi di trasferimento, rappresentando uno dei parametri zero più appetibili del mercato europeo di questa finestra di mercato. 🔗 Leggi su Sololaroma.it

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