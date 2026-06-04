Dalmine riparte dalla Coppa delle Regioni | il velodromo torna ufficialmente a vivere dopo tre anni
Dopo tre anni di lavori, il velodromo di Dalmine riapre e riprende l’attività con la Coppa delle Regioni. La struttura, con oltre un secolo di storia, torna a essere sede di competizioni nazionali. La riapertura segna il ritorno dell’impianto al centro dell’attività ciclistica, dopo un lungo periodo di inattività. La manifestazione sportiva rappresenta il primo evento ufficiale in questa fase di riqualificazione.
Tre anni di lavori, un secolo di storia alle spalle e la voglia di tornare a essere protagonista nel panorama nazionale. Il Velodromo di Dalmine si prepara a vivere una giornata destinata a segnare un nuovo inizio: giovedì 11 giugno ospiterà infatti la prova di qualificazione Nord-Area A della Coppa delle Regioni su pista 2026, primo appuntamento agonistico ufficiale dopo la lunga chiusura necessaria per la riqualificazione dell’impianto. Non poteva esserci cornice migliore per la rinascita di uno dei luoghi simbolo del ciclismo italiano. Il ritorno delle competizioni arriva infatti proprio nell’anno del centenario del velodromo, inaugurato il 15 agosto 1926 con protagonista Alfredo Binda, uno dei nomi che hanno segnato la storia del ciclismo. 🔗 Leggi su Bergamonews.it
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