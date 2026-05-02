Calcio serie C il Perugia riparte dalla difesa | Tozzuolo rinnova ufficialmente per altri due anni

Il Perugia ha annunciato il rinnovo di contratto con il difensore Tozzuolo, che resterà in squadra per altri due anni. La società non ha ancora comunicato le strategie che adotterà per la prossima stagione, lasciando spazio a possibili cambiamenti in panchina. Resta comunque certo che il giocatore continuerà a far parte del roster biancorosso, rappresentando un punto fermo della rosa.

Non è ancora chiare quale saranno le linee guida che il Perugia vorrà seguire in vista della prossima stagione, ma Giovanni Tedesco o chiunque altro si siederà sulla panchina biancorossa potrà contare su un tassello importante.Il club ha ufficializzato in data odierna il rinnovo di contratto di.🔗 Leggi su Perugiatoday.it

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