Dallo Sporting Sassuolo alle Tremende assegnati i titoli di calcio Uisp

Durante la stagione delle finali Uisp, lo Sporting Sassuolo ha vinto il titolo nella Categoria 1, mentre il Levizzano Doc si è aggiudicato la Categoria 3. Le Tremende hanno conquistato la Coppa Uisp interprovinciale di calcio a 5 femminile. Le competizioni si sono svolte in diverse categorie, coinvolgendo squadre di varie province. I risultati sono stati ufficializzati al termine delle finali, che hanno concluso il ciclo di eventi sportivi di calcio organizzati dall’ente.

È la stagione delle finali di calcio, per il mondo Uisp, che ha laureato lo Sporting Sassuolo campione della Categoria 1, il Levizzano Doc campione della Categoria 3 e le Tremende capaci di vincere la Coppa Uisp interprovinciale di calcio a 5 femminile. Ecco i risultati della scorsa settimana. 🔗 Leggi su Modenatoday.it

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