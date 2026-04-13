Calcio Uisp a 11 | grande Sporting Bacco grazie al tris di Corsi

Nel campionato di calcio Uisp a 11, lo Sporting Bacco ha ottenuto una vittoria grazie a un gol di Corsi, che ha siglato un tris. La partita si è giocata a La Spezia, dove il Sarzana ha subito la sua seconda sconfitta consecutiva, permettendo all’Amatori Per Lucio di prendere il comando della classifica. La gara si è conclusa con la vittoria dello Sporting Bacco, mentre il Sarzana ha visto peggiorare la propria posizione in classifica.

La Spezia, 13 aprile 2026 – Momenti duri per il Sarzana che rimedia la seconda sconfitta di fila e lascia volare in solitaria l'Amatori Per Lucio. Grande protagonista dell' undicesimo turno di ritorno del calcio Uisp a 11 provinciale, è lo Sporting Bacco che abbatte i sarzanesi, proprio sul loro stesso terreno di gioco, con una cinquina di reti. Nel Girone 1, nel campionato della Lega della Spezia e della Valdimagra, il miglior marcatore è Corsi, proprio del Bacco, con un tris di reti. La Colomba 9.80 travolgente nel Girone 2 contro gli ultimi del Romito, ma anche il Rangers Soliera si diverte con il Tendola, penultimo. Insomma, guida sempre l'Aston Uella Carrara e il Soliera è 2 punti sotto.🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Calcio Uisp a 11: grande Sporting Bacco grazie al tris di Corsi Calcio Uisp: Armaneto in grande spolvero per il nuovo k.o. del Calcio PopolareLa Spezia, 26 gennaio 2026 – In caduta libera il Calcio Popolare, sconfitto per la seconda volta di fila: il team leader del Girone 3, nella decima... Calcio Uisp a 11: Vannoni scatenato ne fa 3 all'Atletico GordanaLa Spezia, 23 febbraio 2026 – Resta in corsa il Sarzana, che pareggia con il PugliolaBellavista, ma rientra in ballo anche lo Sporting Bacco, che...