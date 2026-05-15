Calcio Uisp a 7 | retrocedono Sporting Bacco Bar Conti e Sarzanello

Il calcio a 7 della Uisp provinciale ha stabilito i primi risultati con tre squadre che devono abbandonare le rispettive categorie. Nella giornata del 15 maggio, è stato ufficializzato il ritorno in categorie inferiori per lo Sporting Bacco nel Girone 2, mentre nel Girone 3 sono state retrocesse anche il Bar Conti e il Sarzanello. Questi sono i primi team a lasciare la competizione in questa stagione, segnando un cambio di classifica e di livello per le squadre coinvolte.

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La Spezia, 15 maggio 2026 – Primi verdetti nel calcio a 7 della Uisp provinciale. Lo Sporting Bacco retrocede nel Girone 2, così come il Bar Conti e il Sarzanello nel Girone 3. Di seguito tutto il dettaglio di playoff e playout. Il dettaglio anche della finalissima della Coppa CariocaNessuno Escluso vinta dall' Avosa. Playout Girone Promozione: Sporting Bacco-Sesta Godano 1-2 (Casalini L.; Visigalli E. (2). Playoff Girone 2: DlfGmn-Bagnone 3-5 (Bonamino F., Oliviero M., Battistini J.; Gabrielli N. (2), Giromini M. (3)), Dlf Aston Birra-Bar Ravenna 0-2 (Sidoti A., Del Bene A.). Le vincenti delle finali saranno promosse nel Girone 1: Real Chiappa Pin Bon-Bar Ravenna e Delta del Caprio Bagnone. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Calcio Uisp a 7: retrocedono Sporting Bacco, Bar Conti e Sarzanello ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Calcio Uisp a 11: grande Sporting Bacco grazie al tris di CorsiLa Spezia, 13 aprile 2026 – Momenti duri per il Sarzana che rimedia la seconda sconfitta di fila e lascia volare in solitaria l'Amatori Per Lucio. Calcio Uisp a 11: Amatori Per Lucio leader... 'certificato'La Spezia, 27 aprile 2026 – Con la rotonda vittoria sullo Sporting Bacco, secondo in classifica, la leader del Girone 1 del calcio a 11 Uisp... Calcio Uisp a 7: retrocedono Sporting Bacco, Bar Conti e SarzanelloPlayoff e playout nel campionato della Lega della Spezia e della Valdimagra. All'Avosa la Coppa Carioca/Nessuno Escluso ... lanazione.it ? ? | - - • SPES DAVAGNA VALPONTE 5? - 7? Rossi (3) Mastrangelo (3) Marongiu (1) • # # x.com Tornei uisp. Campionato e Coppa: le finalisteE’ tempo di finali di campionato e di coppa per i tornei di calcio a 11 Uisp. Disperata Scarlino-Torniella ... msn.com