Un hair stylist di successo ha lasciato Roma per trasferirsi nelle Rocche del Crasto, un’area dei Nebrodi. La decisione è stata motivata dalla volontà di cambiare stile di vita e trovare ispirazione in un ambiente più naturale. La vecchia dimora di pietra, un rifugio tradizionale, è stata ristrutturata e adattata a spazio creativo. Ora la struttura ospita un laboratorio artistico e un punto di riferimento per progetti culturali nella zona.

Cosa ha spinto un hair stylist di successo ad abbandonare Roma?. Come può un rifugio di pietra trasformarsi in una dimora creativa?. Quale tecnica artistica australiana sta applicando sugli abiti in cashmere?. Perché il ritorno di professionisti può rigenerare i borghi siciliani?.? In Breve Svolta spirituale dopo viaggio di 25 giorni presso le popolazioni Anangu in Australia. Progetto artistico su abiti in cashmere tramite tecnica del puntinismo australiana. Lavoro presso laboratorio locale di confezione per grandi firme internazionali. Stesura biografia per partecipazione a concorso letterario nei prossimi mesi. Angelo Pidalà torna a Longi per trasformare un rifugio sulle Rocche del Crasto in una nuova dimora dell’anima. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Dallo spettacolo ai Nebrodi: la nuova vita tra le Rocche del Crasto

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