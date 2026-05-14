Vip spiati dallo sport allo spettacolo | tra le vittime anche l’ex Crotone Cordaz e altri volti noti come Britti e Del Santo
Un’indagine che coinvolge personaggi noti dello sport e dello spettacolo mette in luce episodi di spionaggio e intercettazioni illegali. Tra le vittime ci sono un ex portiere di calcio e diverse figure pubbliche, tra cui cantanti e attrici. Le indagini si concentrano su un sistema di intercettazioni che ha riguardato anche attività di monitoraggio su personaggi di rilievo, evidenziando come siano state coinvolte diverse personalità di spicco. La vicenda sta facendo discutere per la sua portata e per i nomi coinvolti.
Non solo numeri e accuse, ma anche nomi eccellenti che raccontano la portata dell’inchiesta. Dalle carte della misura cautelare emergono infatti profili noti del mondo dello sport, dello spettacolo e dell’imprenditoria finiti, loro malgrado, al centro di una presunta attività di spionaggio clandestino. Dal campo alla tv: i nomi dei vip Secondo ilMattino tra i soggetti coinvolti come vittime spicca anche il nome di Alex Cordaz, attuale portiere dell’Inter ed ex bandiera del Crotone, figura molto conosciuta nel panorama calcistico italiano. Accanto a lui compaiono volti noti dello spettacolo come Lory del Santo, attrice e conduttrice televisiva, e il cantautore romano Alex Britti, segno di un raggio d’azione che si estende ben oltre i confini di un singolo settore. 🔗 Leggi su Feedpress.me
Sullo stesso argomento
Dati sensibili rivenduti alle agenzie investigative: Alex Britti, Lory del Santo e Dario Cordaz tra “spiati”Per la Procura di Napoli gli accessi abusivi sarebbero un milione e mezzo; le informazioni, estrapolate da banche dati Sdi, Agenzia delle Entrate e...
Leggi anche: Il mercato nero delle banche dati: spiati anche Lory Del Santo, Alex Britti e calciatori
Vip spiati dallo sport allo spettacolo: tra le vittime anche l’ex Crotone Cordaz e altri volti noti come Britti e Del SantoDalle carte dell’inchiesta emergono nomi eccellenti: coinvolti imprenditori, artisti e professionisti finiti nel mirino dello spionaggio ... gazzettadelsud.it
Vip spiati dalla spectre di Napoli, da Britti a Cordaz spuntano i nomiDel cantante al manager farmaucetico, dal calciatore di serie A all’esperto di alta finanza. Ci sono anche nomi di personaggi di rilievo pubblico, noti ai media, tra le vittime della ... ilmattino.it