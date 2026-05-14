Vip spiati dallo sport allo spettacolo | tra le vittime anche l’ex Crotone Cordaz e altri volti noti come Britti e Del Santo

Un’indagine che coinvolge personaggi noti dello sport e dello spettacolo mette in luce episodi di spionaggio e intercettazioni illegali. Tra le vittime ci sono un ex portiere di calcio e diverse figure pubbliche, tra cui cantanti e attrici. Le indagini si concentrano su un sistema di intercettazioni che ha riguardato anche attività di monitoraggio su personaggi di rilievo, evidenziando come siano state coinvolte diverse personalità di spicco. La vicenda sta facendo discutere per la sua portata e per i nomi coinvolti.

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